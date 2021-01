Generale Luzi nuovo comandante carabinieri, la cerimonia a Roma

Milano, 15 gen. (askanews) - Il generale Teo Luzi è il nuovo comandante dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia di avvicendamento col generale Giovanni Nistri è avvenuta nella caserma di Roma "De Tommaso", dove vengono formati i nuovi allievi. Un evento in forma ridotta a causa delle restrizioni del Covid a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che non ha rilasciato dichiarazioni, il segretario Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Luzi nel suo discorso ha voluto ricordare l'impegno dei carabinieri durante la pandemia."Con orgoglio voglio ricordare che dall'inizio della pandemia l'Arma non ha chiuso neanche una stazione, contando ad oggi oltre 7.600 contagiati e 20 caduti". I due generali dell'Arma sono stati ricevuti il giorno prima anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.