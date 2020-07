Gentiloni: ripresa contrastata, Italia non dimentichi tema debito

Milano, 2 lug. (askanews) - Il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, in audizione alla Camera ha parlato dell'incertezza del futuro economico dell'Italia e dell'Europa dopo l'emergenza Covid, sottolineando l'importanza delle azioni comuni e tempestive per aiutare gli Stati."Non c'è stata una ora X dopo la quale tutto è tornato a correre e l'economia si è ripresa in tutti i settori quindi nelle nostre previsioni economiche questa incertezza si farà sentire se non nella gravità delle previsioni di quest'anno, che comunque sono di una recessione a due cifre per un Paese come l'Italia, ma piuttosto forse nei ritmi della ripresa che potrebbe rivelarsi contrastata".In particolare l'Italia deve stare attenta al tema del debito, ha spiegato Gentiloni, un tema che non deve cancellare se vuole essere più credibile."Dire che il problema del debito scompare dall'orizzonte futuro renderebbe difficile avere un ruolo negoziale sul regime fiscale in comune".