Ghiacciaio Planpincieux, sindaco Courmayer: in fase miglioramento

Courmayeur, 8 ago. (askanews) - Il grande ghiacciaio del Monte Bianco fa meno paura, ma resta sorvegliato speciale. A dirlo è il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, parlando dell'allarme per il ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val Ferret, dove ci sono 500 mila metri cubi di neve ghiacciata a rischio crollo."Il deflusso idrico al di sotto del ghiacciaio è parzialmente ripartito e questo era l'aspetto che preoccupava di più e questa situazione si sta mitigando ma non siamo ancora al livello precendente e dobbiamo aspettare prima di poter riaprire la strada. Permangono ancora tutte le misure di sgombero perché non siamo ancora ritornati a una situazione stabile".Il sindaco si è poi augurato che l'allarme possa rientrare quanto prima ricordando comunque che Courmayer e tutte le altre valli sono perfettamente fruibili.