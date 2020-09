Gli attimi prima della tragedia sulla spiaggia di Milazzo

Milano, 28 set. (askanews) - Pochi attimi e la tragedia si sarebbe compiuta. In queste immagini postate su Facebook dall'utente Iona Rotondo si vedono i concitati momenti in cui gli uomini della Guardia Costiera tentano il tutto per tutto per salvare due ragazzini che erano in acqua nonostante le difficili condizioni del mare. Nell'operazione di salvataggio è morto annegato Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera di Milazzo. Il militare nonostante le onde impetuose e il forte vento, non ha esitato a tuffarsi in mare per soccorrere i due ragazzini, ma non ha avuto la forza di tornare a riva.