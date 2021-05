Greenpeace immagina Boris Johnson travolto da montagna di rifiuti

Londra, 19 mag. (askanews) - Ogni giorno il Regno Unito spedisce 1.800 tonnellate di rifiuti in plastica, ovvero 688.000 tonnellate all'anno in altri Paesi nel sud-est del mondo, primi fra tutti Turchia e Malesia, causando un'emergenza sanitaria per la popolazione locale e inquinando gli oceani. È la denuncia contenuta nel nuovo spot provocatorio di Greenpeace Uk "Wasteminster. A Downing Street Disaster", realizzato dallo studio creativo Birthplace attraverso la società di produzione Park Village e con la partnership di Method & Madness. Il video riporta le citazioni reali del primo ministro inglese Boris Johnson e dell'ex segretario per l'ambiente Michael Gove sugli impegni del governo inglese per ridurre la plastica, mentre la montagna di rifiuti che il governo dice di smaltire e ridurre arriva a travolgere Westminster, svelando la verità agli occhi dei cittadini.Un problema che coinvolge anche l'Italia come documentano le recenti indagini di Greenpeace relative a esportazioni di rifiuti in plastica sia in Malesia che in Turchia."Oltre al Regno Unito tante altre nazioni europee, inclusa l'Italia, continuano a inviare ingenti quantità di materie plastiche non riciclabili in Turchia e in altre nazioni del Sud del mondo non dotate di impianti adeguati per il trattamento e con norme ambientali non rigorose. Ciò genera impatti devastanti nei paesi di destinazione con gravi conseguenze ambientali e per le comunità locali. Questa è una delle tragiche conseguenze dell'enorme produzione di plastica monouso che soffoca i mari e il pianeta" commenta Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. "Le grandi multinazionali come Coca Cola, Nestlé e Pepsi continuano ad alimentare questa crisi e a fare enormi profitti, grazie soprattutto all'inazione dei governi. É il momento di dire basta alla plastica monouso".