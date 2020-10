Greta Thunberg: chiedo a Conte di rispettare promesse sul clima

Roma, 19 ott. (askanews) - "Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte io e gli altri attivisti chiederemo di cominciare di iniziare a gestire la crisi climatica come una vera crisi e di rispettare le loro promesse: hanno firmato gli accordi di Parigi e ora devono tradurli in azioni reali" ha detto la giovane attivista svedese Greta Thunberg, ospite di Fabio Fazio in esclusiva tv a "Che tempo che fa" su Rai3, alla vigilia del suo incontro con Giuseppe Conte."È ora di fare qualcosa, non solo di dire che si farà qualcosa. Dobbiamo ascoltare la scienza e agire in base a quello che dice. Questo è quello che vorrò dirgli".(La puntata su www.raiplay.it)