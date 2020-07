Antibes, 9 lug. (askanews) - Una vera scultura galleggiante costata 425 milioni di euro e progettata da Philippe Stark, è la barca a vela più grande e più alta al mondo e si chiama Sailing Yacht A. "A" come Andrei e Alexandra, i suoi padroni ovvero i coniugi Melnichenko, magnati russi. In queste immagini il vascello si trova in Costa Azzurra, fermato al largo di Antibes, guarda caso, proprio davanti a casa Abramovich, altro miliardario russo che da queste parti non manca mai.