Guerra batteriologica nel 2020? Quella profezia di Casaleggio nel 2008

Un filmato ideato da Roberto Casaleggio datato 2008 fa discutere e colpisce per le sue previsioni non molto lontante dalla realtà, racconta un futuro dominato dalla potenza della rete, di episodi che sconvolgeranno lo status quo. Di recente è stato anche rilanciato da Davide casaleggio oltre a rimbalzare sui vari siti web. Si intitola The future of politics.