Harry e Meghan, parla la Regina: accuse di razzismo preoccupanti

Milano, 9 mar. (askanews) - La Regina Elisabetta rompe il silenzio dopo la dirompente intervista di Harry e Meghan ad Oprah Winfrey in cui hanno parlato delle difficoltà a Palazzo, descrivendo anche degli atteggiamenti razzisti."L'intera famiglia è rattristata nell'apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan" si legge in una nota di Buckingham Palace."Le questioni sollevate, in particolare quelle sul razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano variare, vengono prese molto sul serio e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati".