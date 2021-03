Hyundai Bayon, l'urban suv pensato per l'Europa

Milano, 1 mar. (askanews) - Hyundai ha presentato Bayon, l'urban suv progettato per l'Europa cui lo lega il nome che deriva dalla città di Bayonne in Francia. Ma non solo in occasione della presentazione digitale, Hyundai ha chiesto a 9 artisti europei di creare opere uniche ispirandosi alla Bayon.Posizionata nel segmento B, Bayon è caratterizzato da un'ampia griglia frontale, dimensioni compatte (4,180 mm di lunghezza 2,580 mm di passo) e interni spaziosi e connessi con l'ultimo aggiornamento di Hyundai Bluelink. A bordo spiccano il cockpit digitale e lo schermo infotainment entrambi da 10,25 pollici. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.Al vertice alla gamma c'è il motore 1.0 turbo con tecnologia mild-hybrid a 48 V da 120 o 100 CV, che può essere abbinato al cambio Dct a 7 rapporti o al cambio manuale intelligente a 6 marce (6iMT).