I 180 migranti della Ocean Viking sbarcano a Porto Empedocle

Porto Empedocle, 7 lug. (askanews) - I 180 migranti salvati dalla nave umanitaria Ocean Viking (Sos Mediterranee) nel Mediterraneo hanno iniziato a sbarcare lunedì sera a Porto Empedocle, in Sicilia, dopo dieci giorni di blocco in mare.Le prime persone i cui test Covid si sono rivelati negativi hanno messo piede nel porto intorno alle 23,40, secondo quanto riferito da un giornalista di France Presse a bordo. I migranti sono stati trasferiti sul traghetto Moby Zazà dove saranno posti in quarantena, sotto il controllo della polizia.