I Ferragnez di nuovo in dolce attesa,l'annuncio del figlio Leone

Roma, 1 ott. (askanews) - "La nostra famiglia sta per allagarsi, Leo diventerà un fratello maggiore": così Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram da 21,2 milioni di follower annuncia il lieto evento, che vedrà presto i Ferragnez diventare di nuovo genitori. A dare l'annuncio dell'arrivo del secondo figlio è stato Leone, il biondo primogenito, che trionfante - e con indosso una camicetta azzurra inamidata - mostra la foto dell'ecografia.Sotto il commento di papà Fedez: "Ma io non sapevo nulla", ha ironizzato il rapper.La voce di un secondo figlio girava da un po', anche grazie a degli indizi sparsi da Chiara sui propri profili social. "Abbiamo delle grandi novità per voi", seguito da un cuoricino, aveva scritto di recente. I segnali si potevano cogliere da tempo: Chiara ha rinunciato alle sfilate di Milano, ha pubblicato scatti che non mostravano troppo il suo ventre e pareva particolarmente solare e raggiante. "Finalmente", scrive la sorella Valentina a commento del post che annuncia la bella notizia.Non è stato ancora reso noto il sesso del bambino in arrivo anche se da qualche giorno Fedez sfoggia una capigliatura arcobaleno scelta per lanciare il suo nuovo singolo. Ma in uno degli scatti delle ultime ore focalizza l'attenzione sul ciuffo rosa. Il parto sarà nei primi mesi del 2021. E il toto nome è già partito.