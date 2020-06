Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente

Milano, 5 giu. (askanews) - Il 5 giugno si celebra in tutto il pianeta la Giornata mondiale dell'Ambiente, istituita dall'Onu. Il tema del 2020 è la biodioversità che va tutelata; secondo gli esperti migliaia di specie viventi, animali e vegetali sono minacciate di estinzione e la pandemia di Covid-19 che stiamo affrontando è un chiaro sintomo della difficoltà che il pianeta sta vivendo.Il WWF ha elencato le principali emergenze ambientali degli ultimi mesi come una sorta di Escape Room planetaria, che necessita di risposte concrete.Dall'apocalisse degli insetti, agli incendi in Amazzonia e Australia, all'invasione di locuste nel Corno d'Africa, allo scioglimento dei ghiacci, fino alla pandemia di coronavirus che ha già causato centinaia di migliaia di morti e milioni di contagiati in tutto il mondo ed è ancora drammaticamente in corso.Tutte grida di allarme del mondo in sofferenza che l'uomo è chiamato ad ascoltare e affrontare con determinazione prima che sia troppo tardi.