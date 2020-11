Il geniale spot tedesco anti Covid: ora c'è anche il sequel

Milano, 16 nov. (askanews) - La Germania si appella ai giovani per rallentare la pandemia di coronavirus. Come? Con l'ironia. Così in uno spot un anziano signore nel futuro, ricorda cosa ha dovuto fare a 22 anni per combattere il virus. "Un invisibile pericolo minacciava tutto quello in cui credevamo il destino del nostro Paese era nelle nostre mani abbiamo raccolto tutto il nostro coraggio e fatto quello che ci si aspettava da noi l'unica cosa giusta da fare. Abbiamo fatto...niente assolutamente niente, siamo stati pigri come procioni", dice il protagonista del video. Lo spot ha avuto grande successo ed è accompagnato da un seguito, in cui compare l'altra metà della coppia. "Stando a casa, incontrando meno gente possibile, abbiamo fermato il Covid-19", dice, ricordando il 2020. "Mi chiedo come noi giovani abbiamo sopportato tutto questo come abbiamo potuto oziare in casa con così tanto coraggio forse è corretto quando le persone dicono che tempi speciali richiedono eroi speciali e sì, noi lo eravamo".