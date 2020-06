Milano, 4 giu. (askanews) - Un giovane ippopotamo alla carica, ma solo per gioco, di un vecchio rinoceronte che non fa una piega. Il primo ha 4 anni, il secondo 51, un veterano del Parco. Decenni di differenza che non impediscono ai due animali di giocare insieme.Meraviglie della natura in scena al Parco Natura Viva di Bussolengo, provincia di Verona, dove non è raro osservare scene di interazione di questo tipo tra rinoceronti e ippopotami, due specie che qui convivono da 30 anni.