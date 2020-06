In Colombia una famiglia contadina ha sbancato YouTube

Milano, 12 giu. (askanews) - Come si piantano le cipolle e da dove si parte per avere un orto verticale in casa? Grazie a consigli semplici come questi una famiglia contadina colombiana, madre e due figli, ha sbancato YouTube. 3 milioni di visualizzazioni, un canale con 500mila iscritti. L'idea è stata del figlio 14enne che ha avuto un tempismo perfetto: nel pieno del lockdown ha pensato di pubblicare questi video pieni di idee e consigli semplici per chi come loro vive in campagna, ma preziosi per i cittadini bloccati in casa.In pochissimo tempo hanno superato i 100mila iscritti, diventando ufficialmente youtubers, con tanto di riconoscimento inviato da YouTube. Una svolta che ha cambiato la vita della famiglia in tutti i sensi: se prima faticavano a mettere il piatto in tavola ad ogni pasto, ora le loro entrate sono aumentate permettendogli di rinnovare la fattoria. E usano la visibilità del loro sito per aiutare anche i vicini a vendere online i loro prodotti.