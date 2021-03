Milano, 26 mar. (askanews) - In Giappone sono fioriti i ciliegi: comincia la meraviglia dell'hanami, la tradizione di ammirare la fioritura dei ciliegi e godere della bellezza che riempie i parchi giapponesi in questo periodo dell'anno.Quest'anno per le strade di Tokyo, da dove arrivano queste immagini, ci sono solo poche persone a causa del coronavirus ad ammirare un fenomeno naturale che di solito attira migliaia di turisti da tutto il mondo.