In Lombardia coprifuoco e didattica a distanza per le superiori

Milano, 21 ott. (askanews) - La Lombardia chiude dalle 23 alle 5 del mattino, nel weekend serrande abbassate per i centri commerciali e didattica a distanza per le superiori dal 26 ottobre. Le nuove misure arrivano proprio nel giorno in cui la regione registra un numero record di nuovi contagi: +4.126, il doppio rispetto a 24 ore prima. Dal 22 ottobre nella fascia oraria indicata saranno ammessi "solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute.". Torna dunque l'autocertificazione per i lombardi. Le limitazioni resteranno in vigore fino al 13 novembre 2020.Nuove restrizioni dunque segno di una situazione allarmante soprattutto a Milano città e in provincia. Tanto che la Regione ha anche deciso di riaprire nei prossimi giorni le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo che garantiranno i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive.