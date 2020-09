Incendio al porto di Ancona, densa nube si sprigiona dalle fiamme

Milano, 16 set. (askanews) - Ecco le immagini da Ancona: un vasto incendio è divampato poco dopo la mezzanotte nella zona del porto. Interessati diversi capannoni di cantieristica navale, nell'area dell'ex Tubimar. Al lavoro 16 squadre di vigili del fuoco provenienti anche dai comandi delle Marche. Impiegati per l'estinzione mezzi aeroportuali. Oggi scuole e università della zona rimarranno chiuse per la nube che si é sprigionata dalle fiamme, i cui effetti sono avvertibili in buona parte del capoluogo.