Influencer su Tik Tok denunciata per istigazione al suicidio

Roma, 28 gen. (askanews) - La polizia postale di Firenze ha denunciato una quarantottenne della provincia di Siracusa, per istigazione al suicidio. Una "influencer", sul cui profilo Tik Tok, social network sempre più in voga tra i giovani, hanno trovato un video in cui la donna e un uomo, come in una sfida, si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo da non poter respirare.Il video, visibile a tutti gli utenti, senza restrizioni, possibile oggetto di emulazione da parte di minori, è stato segnalato e rimosso dalla piattaforma Tik Tok.L'influencer, ha scoperto la polizia, aveva pubblicato altri "video sfide" dello stesso tenore, ottenendo popolarità sul web, ben 731.000 followers di diverse età. Materiale giudicato estremamente pericoloso per l'incolumità degli utenti; i pm titolari delle indagini hanno quindi emesso a carico della donna un provvedimento urgente di perquisizione, anche informatica, e sequestro degli account social.