Inps, Tridico: altri nomi solo dopo chiarimento Garante

Roma, 14 ago. (askanews) - "L'Inps fornirà i nomi degli altri parlamentari che hanno chiesto, ma non ottenuto, il bonus di 600 euro per le parite Iva solo dopo un ulteriore chiarimento del Garante della Privacy". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso di un'audizione alla Commissione Lavoro della Camera."Abbiamo investito il Garante - ha detto - e abbiamo chiesto come trattare i dati. Il Garante ha diffuso una nota che però ha bisogno di un ulteriore approfondimento che abbiamo chiesto ed è in corso"."Dopo aver investigato la risposta del Garante forniremo una risposta esauriente" ha aggiunto.