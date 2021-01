italygate, la bufala dell'ultra destra pro Trump coinvolge Renzi

Milano, 7 gen. (askanews) - L'ultima bufala complottista dell'ultra destra che si schiera con Trump coinvolge anche l'Italia. In un giro di tweet e commenti raccolti negli hashtag #italydidit e #italygate, esplosi poi nel giorno dell'assalto al Congresso di Washington, si accusa falsamente Matteo Renzi di aver tramato con Barack Obama, insieme col filantropo George Soros, onnipresente nelle false teorie complottiste, e di aver interferito nelle elezioni americane facendo perdere Trump.Una teoria delirante, diffusa senza alcuna prova e in cui vengono tirati in ballo anche satelliti militari italiani, su cui si è sentito in dovere di intervenire lo stesso Matteo Renzi: "Siamo alla follia totale - ha scritto - Sto cercando con i miei avvocati di chiedere comunque di portare questi signori davanti alla giustizia italiana. Quello che dicono di me è folle: ci mancava giusto che mi accusassero di complotti internazionali. Ma ancora più grave è che questi signori la facciano franca".