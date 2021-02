Jaguar Land Rover: dal 2025 modelli del Giaguaro solo elettrici

Milano, 12 feb. (askanews) - Jaguar Land Rover punta sull'elettrico, ma apre la porta anche all'drogeno nel suo piano Reimagine che prevede lo stop ai motori diesel entro il 2026 e zero emissioni per produzione e flotta entro il 2039. Lo sviluppo di veicoli a celle combustibili "è già in corso ed entro i prossimi 12 mesi i primi prototipi saranno testati sulle strade del Regno Unito", ha detto il Ceo del gruppo Thierry Bollore, presentando il piano."Reimagine ci trasformerà in un gruppo focalizzato sull'elettrico. E entro la fine del decennio avremo raggiunto l'obiettivo di avere tutti i modelli con una versione elettrica. Ma non ci limiteremo a questo. Con l'accelerazione dell'economia a idrogeno la tecnologia delle batterie a celle combustibili diventa un logico completamento della nostra strategia".Entro i prossimi 5 anni Land Rover lancerà 6 modelli elettrici, il primo è atteso nel 2024, mentre Jaguar si prepara a un "rinascimento" per diventare brand di lusso 100% elettrico entro il 2025. Grazie al piano Reimagine Jaguar Land Rover punta a margini Ebit a doppia cifra e flussi di cassa positivi, con "l'ambizione" di generare liquidità al netto del debito entro il 2025.