Jeep compie 80 anni e punta su sostenibilità con ibridi plug-in

Milano, 28 gen. (askanews) - Jeep festeggia 80 anni di storia e lo fa celebrando il passato con un'edizione speciale dei modelli di punta e guardando al futuro, con le versione ibride plug-in caratterizzate dal logo 4xe. I primi due modelli Renegade e Compass, sono già un succeso in Europa e in Italia, mentre cresce l'attesa per l'iconica Wrangler che arriverà in primavera. La versione 4xe è la più potente di sempre con 380 CV e già vanta il record di aver percorso il Rubicon Trail (immagini cs 10.00 ca) in Sierra Nevada in modalità solo elettrica, sfruttando il sistema Jeep di trazione integrale dedicato eAwd. Antonella Bruno responsabile del marchio Jeep in Europa.Ups 3.12-3.35 "Dal lancio di settembre i modelli 4xe hanno suscitato grande interesse con oltre 10.500 ordini in Europa, che hanno portato Jeep nel cuore delle classifiche dei Phev (ibride plug-in) più richiesti dal mercato. In Italia infatti Jeep è al primo posto per numero di vetture Phev vendute. Negli ultimi tre mesi del 2020 in Europa una jeep acquistata su 5 è un 4xe".La leggenda Jeep nasce nel 1941 con la mitica Willys MB, il primo 4x4 prodotto in serie, utilizzato dai militari americani venuti a liberare l'Europa dall'occupazione nazista, seguito dalla versione "suv" Willys Wagon e poi, nel 1963, dalla più esclusiva Wagoneer. Oggi Jeep celebra quel glorioso passato con le serie speciali 80simo Anniversario declinata per i modelli Renegade da poco aggiornata al Model Year 2021, Wrangler, Gladiator, e per la nuova Compass, (immagini cs 12.00 ca) prodotta a Melfi e presentata in anteprima in occasione dell'evento celebrativo in digitale. Ma Jeep non è solo tecnologia. E' anche una Community numerosa a cui il gruppo ha voluto dedicare Jeep Wave, un pacchetto speciale di vantaggi e servizi, riconoscibile dal logo con il saluto dei Jeepers: due o quattro dita che si sollevano dal volante.