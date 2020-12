L'Aeronautica celebra la Madonna di Loreto patrona degli aviatori

Roma, 10 dic. (askanews) - Il 10 dicembre 2020 si celebra la Madonna di Loreto che, da un secolo esatto, è la patrona dell'Aeronautica Militare e protettrice di tutti gli aviatori.Il Capo di Stato Maggiore dell'Arma azzurra, generale Alberto Rosso, il 9 dicembre si è recato alla Basilica di Loreto, in provincia di Ancona, nelle Marche, per rendere omaggio alla Vergine e il 10 dicembre ha presenziato alla celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, alla quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo.La funzione, officiata dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, rientra nel Giubileo lauretano, legato ai 100 anni della proclamazione della Madonna di Loreto patrona di tutti gli aeronauti, prorogato da papa Francesco fino al 10 dicembre 2021, a causa della pandemia di Covid-19.Al termine della cerimonia, particolarmente sentita proprio a causa delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria in corso, un giovane ufficiale pilota ha letto la tradizionale "preghiera dell'aviatore".