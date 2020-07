La Camera dà il via libera all'assegno unico per le famiglie

Roma, 21 lug. (askanews) - Sì unanime della Camera, con 452 voti a favore, alla delega per riordinare, semplificare e potenziare le misure relative al sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico. Il testo passa ora all'esame del Senato."E' un altro tassello della nuova Italia che stiamo costruendo - ha commentato su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti - un obiettivo che il Partito Democratico si è impegnato a portare avanti con un intervento universalistico, semplice e continuo per le famiglie con figli a carico. Lavoriamo per aumentare i fondi a disposizione e per accelerarne l'attuazione".Soddisfazione anche da Italia Viva, con Renzi che ha scritto: "E' il primo passo del Family Act. Quella che alla Leopolda 2019 sembrava un sogno oggi prende forma, grazie al lavoro di Italia Viva e di Elena Bonetti. Avanti così".E se la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia aveva già assicurato che i capitoli "donne e famiglie saranno centrali anche per l'investimento del Recovery Fund", nell'opposizione Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sottolinea che l'assegno unico è "una misura indispensabile per contrastare il drammatico fenomeno della denatalità e per assicurare un valido aiuto alle famiglie" ma afferma che il family act al momento è solo un titolo; Forza Italia - dice - avrebbe voluto una norma immediatamente operativa, inserita in un contesto più ampio".