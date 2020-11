La Cassazione ha condannato Denis Verdini a 6 anni e mezzo

Roma, 3 nov. (askanews) - La Cassazione ha confermato la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione per Denis Verdini. L'ex parlamentare di Forza Italia e poi di Ala è stato condannato per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino e ora con questa pronuncia rischia di andare in carcere. Secondo le accuse l'ex senatore 69enne avrebbe provocato il dissesto dell'istituto di credito fiorentino di cui è stato presidente per vent'anni mettendo in campo numerose operazioni "anomale", realizzate con una gestione "ambiziosa quanto imprudente". Estinta invece per prescrizione la parte della condanna pari a quattro mesi per la truffa sui fondi dell'editoria. Gli avvocati di Verdini si sono detti "profondamente delusi" dalla sentenza.