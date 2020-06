La Marina Militare ha 102 anni, messaggio dell'Amm. Cavo Dragone

Milano, 10 giu. (askanews) - La Marina Militare compie 102 anni, in un video messaggio il saluto del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.Anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini ha voluto, con una nota, esprimere il proprio apprezzamento agli uomini e le donne della Forza armata."Nell'attuale, particolarmente complesso contesto internazionale - ha scritto Guerini - la Marina continua a dare un prezioso contributo alla sicurezza e alla stabilità, a vantaggio del Paese, dell'Europa e dell'intera comunità internazionale.L'efficacia e l'efficienza con cui conduce le missioni nazionali di Sicurezza Marittima e con cui contribuisce in maniera determinante alle Operazioni sotto egida dell'Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica, delle Nazioni Unite o nei più svariati contesti Multinazionali ne sono prova tangibile, pienamente riconosciuta dai nostri Alleati e partner.A questo si aggiunge, a fattor comune con le Forze Armate sorelle, il contributo fornito in occasioni di emergenza, come avvenuto fin dall'inizio della pandemia da Covid-19, mettendo a disposizione il proprio personale sanitario, le strutture i mezzi e la capacità organizzativa della Forza Armata.Donne e uomini della Marina, in questa giornata voglio esprimere riconoscenza, dovunque voi siate, sulle navi o negli arsenali, nelle Basi come nelle Capitanerie di Porto, in Patria o in acque lontane, per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la dedizione al servizio evidenziati in questo ultimo anno che hanno consentito alla Forza Armata di raggiungere traguardi ben all'altezza delle pur altissime tradizioni di questa prestigiosa Istituzione.Celebrate questa ricorrenza orgogliosi del lavoro fin qui svolto e continuate ad orientate la vostra rotta sulla scia di quella fermezza e dedizione che ha animato coloro che vi hanno preceduti".