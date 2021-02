La protesta di Sea Shepherd: 4 delfini morti in centro a Parigi

Milano, 2 feb. (askanews) - L'associazione ambientalista Sea Shepherd ha esposto 4 cadaveri di delfini davanti all'Assemblea Nazionale francese a Parigi in segno di protesta contro "l'ecatombe", così la definiscono, di delfini sulle coste francesi.Sea Shepherd, che pattuglia regolarmente il Golfo di Gascogne, accusa lo Stato di non fare nulla per fermare la strage di delfini, spesso vittime accidentali delle operazioni di pesca. Secondo l'associazione nel 2019 sarebbero morti in questo modo lungo le coste francesi 11.300 esemplari.