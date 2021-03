La tromba di Fresu per le vittime Covid, emozione a Bergamo

Milano, 18 mar. (askanews) - La tromba di Paolo Fresu ha aperto la cerimonia di inaugurazione del "Bosco della memoria" a Bergamo, creato in memoria delle vittime del Covid, nella prima giornata internazionale dedicata ai morti a causa del virus in Italia, oltre 100mila in un anno di pandemia.Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi.