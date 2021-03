Lamberto Giannini nominato nuovo capo della Polizia

Milano, 4 mar. (askanews) - Il nuovo capo della Polizia è Lamberto Giannini. Il Consiglio dei ministri lo ha scelto per sostituire Franco Gabrielli, nominato dal governo Draghi sottosegretario alla sicurezza, con delega ai servizi. 57 anni, nato a Roma, Giannini lascia il posto di responsabile della segreteria del dipartimento di pubblica sicurezza, un lavoro a stretto contatto con Gabrielli.Giannini ha guidato per anni la Digos di Roma, esperto in antiterrorismo, interno e internazionale, ha partecipato fra le altre cose agli arresti dei responsabili degli omicidi D'Antona e Biagi.La nomina è avvenuta su proposta della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, "in virtù di un curriculum di eccellenza - ha commentato la titolare del Viminale - e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali, condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia".