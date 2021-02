Locatelli: bambini più contagiati, ma non peggiora quadro clinico

Milano, 19 feb. (askanews) - Aumenta il numero dei bambini contagiati in Italia, ma non la gravità dei sintomi quando si ammalano. La rassicurazione è arrivata da Franco Locatelli, presidente del Comitato superiore di sanità e pediatra."Voglio dire a lettere molto chiare per evitare allarmismi che i dati disponibili dalla letteratura medica, in particolare mi riferisco ad una pubblicazione ben formulata del King's college di Londra, ci indicano come a fronte di un incremento del numero di pazienti pediatrici infettati non c'è evidenza di un peggioramento dei quadri clinici; anzi, i dati dimostrano che rispetto alla primavera scorsa il quadro clinico dei pazienti pediatrici è addirittura meno severo".