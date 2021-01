Lombardia da domenica 24 diventa arancione, Speranza firma

Milano, 23 gen. (askanews) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza con la quale "cessano gli effetti" di quella del 16 gennaio 2021 che aveva classificato la Lombardia come zona rossa. La regione passa di conseguenza in zona arancione. L'ordinanza sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè da domenica 24 gennaio, e per un periodo di quindici giorni.Sul suo profilo Facebook il ministro scrive: "La sfida contro il virus è ancora dura. Ma questa settimana, in Italia, abbiamo nuovamente Rt sotto 1. È un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato. Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e intensificare ancora la campagna di vaccinazione".