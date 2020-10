Maltempo al Nord, tra frane e allagamenti, ma il Mose funziona

Roma, 3 ott. (askanews) - Complessa e in alcune aree drammatica la situazione nel Piemonte colpito dal maltempo. Molte zone - Cuneese, Novarese, Biellese, Verbano Cusio Ossola, Alessandrino e pezzi di Astigiano - sono alle prese con la conta dei danni della notte. E così molte aree della Liguria, tra allagamenti, dissesti, frane, strade e ponti crollati.In Piemonte, inoltre, continuano le ricerche didue dispersi nella zona di Varallo Sesia, in provincia di Vercelli e sul Colle Tenda, in provincia di Cuneo.Un vigile del fuoco volontario è morto in Valle d'Aosta a causa della caduta di un albero per il forte vento. L'episodio è avvenuto ad Arnad, mentre sono numerosi gli interventi del sistema di Protezione civile per il maltempo.Bloccata invece la marea, a Venezia, grazie al Mose, che è stato attivato in queste ore, come confermato dal Centro maree del Comune.