Maltempo, riparata in tempi record falla nell'argine del Panaro

Castelfranco Emilia (Modena), 7 dic. (askanews) - Intervento in tempi record per arginare il flusso del torrente Panaro, nel modenese, e mettere in sicurezza i cittadini della zona. A spiegare l'operazione ad askanews è l'ingegner Serafino Scarlato della CIB."Intervento di questi giorni consiste nella chiusura della falla avvenuta sul torrente Panaro. Le principali fasi sono state quello di gestire 60-70 camion, la logistica dei mezzi di trasporto per intervenire per la chiusura della falla. I materiali utilizzati sono stati dei massi ciclopici per chiudere un primo stato per far sì che la corrente dell'acqua non si ampliasse".