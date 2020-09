Manfredi (Università): la ripartenza in presenza sta funzionando

Roma, 29 set. (askanews) - "Sotto il profilo del riavvio, in piena sicurezza, delle attività didattiche in presenza che stiamo osservando proprio in queste settimane, proprio negli scorsi giorni sono stato al fianco degli operatori del settore, possiamo dire che la ripartenza sta funzionando": così il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, in audizione al Senato davanti alla Commissione Istruzione pubblica."Le misure intraprese finora, elaborate con un metodo di grande cooperazione dal Ministero e le Università, in relazione anche al principio di autonomia che le Università stesse hanno, si stanno dimostrando molto efficaci", ha aggiunto il ministro.