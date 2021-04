Milano, 13 apr. (askanews) - "Il senso di comunità" del Paese è stato ribadito con forza durante l'emergenza sanitaria e la pandemia stessa "ci ha ricordato come ciascuno di noi dipende fortemente da tutti gli altri". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo l'accento sull'unità, la comunità e il futuro dei giovani, intervenendo, in video conferenza, alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.