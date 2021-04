Maxi frode a Milano, sequestrati cinque milioni di mascherine

Milano, 22 apr. (askanews) - Cinque milioni di mascherinechirurgiche e due milioni di dispositivi medici cometermometri e saturimetri sono stati sequestrati dalla Guardia diFinanza di Milano in un deposito clandestino in zona StazioneCentrale. Il capannone, di proprietà di un italiano, era statoaffittato "in nero" da una cinese: la donna è stata denunciataper ricettazione e frode in commercio.Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'affittuaria, che risulta nullatenente e disoccupara, cedeva scatoloni con le mascherine custodite nel suo magazzino a varie persone. Una di queste, al momento dell'intervento delle Fiamme Gialle, ha mostrato un documento di trasporto che indicava come destinataria della merce una società chiusa nel 2018.La donna si preoccupava personalmente di consegnare la merce in esercizi commerciali compiacenti a bordo di un'auto di grossacilindrata. La mancanza di documentazione che giustificasse la legittima provenienza della merce oltre all'assenza delle certificazioni di conformità, ha portato al sequestro degli scatoloni.