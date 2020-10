Maxi sequestro della GdF a Napoli di 12.400 articoli contraffatti

Napoli, 8 ott. (askanews) - Maxi sequestro di oltre 12.400 articoli contraffatti della Guardia di Finanza di Napoli. Le Fiamme gialle nel corso di due distinti interventi hanno denunciato per contraffazione e ricettazione 2 soggetti, un 48enne e una 55enne entrambi napoletani.Nel corso di un primo intervento, nel quartiere Miano hanno trovato in uno stand del centro commerciale "La Birreria" esposti più di 2.200 articoli con marchi contraffatti, tra questi accessori per bambini, come capi di abbigliamento, borracce, materiali di cancelleria e mascherine facciali destinate ai più piccoli, anch'esse non a norma dal punto di vista sanitario e con loghi di noti marchi contraffatti.In una seconda operazione, gli stessi finanzieri, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio abusivo destinato alla produzione, lavorazione e al confezionamento di articoli di moda contraffatti.Al suo interno sequestrati oltre 200 metri quadrati di pellami contraffatti, tessuti, borchie, zip, moschettoni, etichette, nonché centinaia di borse e borselli pronti per essere messi in vendita.