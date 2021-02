Roma, 13 feb. (askanews) - Almeno un morto e una decina di feriti, di cui uno in gravissime condizioni; venticinque auto coinvolte. E' il bilancio del maxi tamponamento avvenuto sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia.Incidente molto probabilmente causato dalla presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e ambulanze. Per favorire i soccorsi, il tratto dell'autostrada interessato dall'incidente è stato chiuso in entrambe le direzioni.