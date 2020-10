Milano, bauli in piazza: lavoratori dello spettacolo protestano

Milano, 12 ott. (askanews) - 500 bauli hanno invaso Piazza Duomo, a Milano. È il grido d'allarme di lavoratori e rappresentanti delle imprese dello spettacolo che chiedono alle istituzioni di essere ascoltati.Alla protesta hanno partecipato 1.300 persone, ben distanziate, hanno alternato momenti di silenzio, applausi, e infine hanno compiuto una simbolica chiusura dei bauli vuoti per rimarcare la necessità di ricominciare a riempirli con il proprio lavoro.Al centro è stato inoltre posizionato un baule rosso in rappresentanza di tutti i colleghi che non ci sono più.L'obiettivo è instaurare un tavolo di lavoro con le istituzioni e tutti i rappresentanti del settore per individuare una meta temporale e delle regole in grado di permettere al comparto di ricominciare a lavorare in sicurezza e in maniera economicamente sostenibile.