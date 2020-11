Milano, Sala: a Porta Romana area verde ed edilizia convenzionata

Milano, 12 nov. (askanews) - "Una buona notizia, ce n'è bisogno.Allo scalo ferroviario di Porta Romana sono iniziati i lavori e Ferrovie dello Stato li ha aggiudicati a un consorzio composto da Coima, Covivio e Prada. A mio parere tutto ciò è molto positivo, certamente perché è anche un atto di fiducia di queste società rispetto al futuro della nostra città. Ma è positivo soprattutto per la comunità milanese, per quello che succederà qui". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook."Si tratta - ha proseguito Sala - di un'area enorme, 200mila mq, vicina al centro: metà di quest'area resterà a verde e sarà fruibile al pubblico. Inoltre qui verrà realizzato il Villaggio olimpico per gli atleti e i loro staff, e poi le strutture verranno adibite a residenze universitarie. Terzo elemento è che parte di quello che verrà costruito dovrà essere assoggettato alle regole dell'ediliza convenzionata, ossia in affitto a prezzi bassi. E' molto importante, è il primo scalo, fa parte del progetto di rigenerazione degli scali ferroviari, io spero che seguiranno poi velocemente gli altri scali a partire da Farini.