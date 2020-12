Milano, Sala: obiettivo 75% studenti in classe ma bene gradualità

Milano, 22 dic. (askanews) -00.00.49 contemporaneamente a 00.01.19 l'obiettivo"Ieri Fontana ha mandato contemporaneamente (all'annuncio del piano per la ripresa delle lezioni in presenza per le superiori) anche una lettera al governo dopo aver discusso con tutti noi sindaci. Nella lettera si parte da un'ipotesi del 50 per cento di didattica in presenza, fino a salire al 75 per cento. Io non credo che 50 o 75 faccia la differenza, ma va benissimo farlo anche in maniera progressiva.Il 75 per cento deve essere l'obiettivo". A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito del piano per la ripartenza delle scuole a gennaio, a margine dell'inaugurazione dell'area verde in viale Crispi a Milano.