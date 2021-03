Mondo di mezzo, Carminati condannato a 10 anni e 12 a Buzzi

Roma, 9 mar. (askanews) - L'ex militante dell'organizzazione terrorista neofascista Nar Massimo Carminati è stato condannato a 10 anni di reclusione nel processo d'appello bis al "Mondo di Mezzo". Pena più dura, a 12 anni e 10 mesi, per l'ex capo delle cooperative Salvatore Buzzi. I giudici della I sezione della corte d'appello hanno così deciso dopo che la Cassazione nell'ottobre del 2019 aveva disposto la rideterminazione in seguito alla caduta del reato di mafia.Nel primo processo di appello Carminati era stato condannato a 14 anni e mezzo e Buzzi a 18 anni e 4 mesi. Tra le pene ricalcolate ci sono quelle che riguardano altri 13 imputati. In occasione della lettura del dispositivo è stata presente anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi che ha commentato: "Mafia capitale è stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra Capitale".