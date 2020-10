Mons. Paglia: contagi tra gli anziani, trovare alternative a Rsa

Roma, 16 ott. (askanews) - "E' indispensabile riscoprire un continuum assistenziale, sia sanitario che sociale: noi dobbiamo aiutare soprattutto gli anziani non solo a vivere normalmente dove vivono, ma creando o suggerendo nuove alternative o nuove possibilità che possono essere i centri diurni, il cohousing o la trasformazione più familiare anche delle istituzioni". Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita nonché presidente della commissione per la riforma dell assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana creata dal ministro della Salute Roberto Speranza, commenta gli ultimi aumenti di contagi in alcune Rsa."Serve un cambio di paradigma", afferma mons. Paglia a margine dell'evento "Laudata economia" promosso dalla rivista Formiche oggi a Roma: "Non dobbiamo più pensare a settori, c'è bisogno di capire che la nostra vita è un continuum tra generazioni. Oggi per la prima volta nella storia viviamo insieme quattro generazioni con il rischio che sia un palazzo a quattro piani sena scala e senza ascensori. Ecco, la fraternità la solidarietà è la fraternità è la scala è l'ascensore per comunicare e creare una vita fraterna e solidale tra tutti".