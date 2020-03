Anche gli uomini di Chiesa si organizzano ai tempi del coronavirus. Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco a Roma di San Salvatore in Lauro (luogo di culto cattolico del centro storico di Roma, situato nell'omonima piazza nel rione Ponte), non potendo agire in Chiesa giovedì è andato sul Campanile ad impartire la benedizione con il Santissimo Sacramento. Oggi è salito con il megafono a dire il Rosario.