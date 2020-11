Roma, 14 nov. (askanews) - Era latitante da un anno esatto, novembre 2019. È finita in un casolare di Mongiana, in provincia di Vibo Valentia, la fuga di Bellocco Domenico, classe '76, esponente di spicco della cosca di 'ndrangheta Bellocco di Rosarno. E' stato catturato nel casolare in possesso di documenti falsi. Era ricercato per associazione di stampo mafioso e narcotraffico.