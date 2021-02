Nuova Porsche GT3, 510 CV di potenza senza compromessi

Milano, 16 feb. (askanews) - Porsche alza ancora l'asticella delle sportive senza compromessi con la nuova 911 GT3 che sfonda il muro dei 500 CV e stampa un nuovo record al Nurburgring. Soddisfatto dopo tre anni e mezzo di lavoro il papà delle GT, Andreas Preuninger: "E' il più complesso e impegnativo progetto di GT su cui abbia mai lavorato. Ma che prodotto. I nostri sforzi sono stati premiati: è la più estrema e emzionante GT che abbiamo mai sviluppato. E' una macchina molto speciale per me e per il mio team".Vistose le prese d'aria anteriori così come l'alettone posteriore con funzioni aerodinamiche studiate in ore di prove nella galleria del vento. Rivoluzionato l'anteriore con sospensioni da corsa a doppio braccio oscillante. A spingere i 1.418 kg della GT3 grazie a tetto e cofano in carbonio, il 4l 6 cilindri boxer aspirato da 510 CV (e 470 Nm di coppia) che urla fino a 9.000 giri per uno scatto 0-100 in 3,4 secondi e una velocità massima di 320 km/h. A scaricare la potenza a terra il Pdk a 7 rapporti, ma per i puristi è disponibile anche un tradizionale manuale a 6 marce. La GT3 dà il meglio di se in pista, con il cockpit configurabile per avere sotto controllo le informazioni essenziali. Sul mitico Nordschleife del Nurburgring, l'inferno verde, banco di prova di tutte le sportive Porsche, la GT3 guidata dal collaudatore Lars Kern, ha stabilito un nuovo record per vetture di serie aspirate, scendendo sotto il muro dei 7 minuti, un minuto in meno rispetto al tempo staccato 20 anni fa dalla prima GT3 da 360 CV guidata da Walter Rohrl. Prezzi a partire da 172.587 euro, con prime consegne a maggio.