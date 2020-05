Occultava materiale chirugico, caposala di Torino nel mirino

Roma, 11 mag. (askanews) - Frode alla Città della Scienza, a Torino. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2 milioni di euro. Sospettate sono due persone, oltre ad un dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Città della Scienza e della Salute" di Torino.Al centro dell'attività fraudolenta la caposala del blocco operatorio dell'ospedale Sant'Anna di Torino, che aveva l'incarico di effettuare gli ordini del materiale chirurgico. Ma all'arrivo del materiale, sottraeva la metà dei dispositivi chirurgici consegnati per poi consegnarli, in modo fraudolento, alla società fornitrice.Parallelamente, la dipendente sottraeva un ulteriore quantitativo di merce dall'ospedale, facendo così figurare che ci fossero solo poche quantità rimaste nelle scorte, e far figurare la (falsa) necessità di ulteriori ordini di materiale chirurgico.