Oftalmologi Soi: sì alla vaccinazione anti covid ma col test

Milano, 23 dic. (askanews) - "Il 27 dicembre è il Vaccine Day europeo, la Società Oftalmologica italiana e i medici oculisti sono ovviamente favorevoli ad effettuare le vaccinazioni proprio per proteggersi dal Covid 19. Ci aspettiamo una adesione come da logica molto elevata. La Soi ha sensibilizzato tutti i medici oculisti anche per la campagna di utilizzo dei test antigenici rapidi che ha avuto dei risultati straordinari per tutta l'oftalmologia e quindi partendo da questa esperienza aderiremo sicuramente alla campagna. E' ovvio che bisognerà contestualmente fare un test sierologico rapido per avere la certezza che al momento in cui ci si vaccina il paziente non sia già positivo". Lo ha detto Matteo Piovella, che guida la Società Oftalmologica Italiana-SOi.